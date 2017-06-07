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  • 07.06, 17:42
    В Воронеже во дворе дома взметнулся 20-метровый огненный факел: видео. Воронеж, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Воронеже во дворе дома взметнулся 20-метровый огненный факел: видео

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    В Воронеже во дворе дома взметнулся 20-метровый огненный факел: видео

    В Воронеже во дворе дома взметнулся <nobr>20-метровый</nobr> огненный факел: видео

      Огромный огненный факел появился на Московском проспекте в Воронеже.

      ЧП случилось из-за того, что при проведении земляных работ была повреждена газовая труба. В результате газ загорелся, пламя взметнулось на высоту 15–20 метров. В результате загорелись оконные проемы и часть крыши близлежащего дома.

      Пожарные эвакуировали 35 человек из поликлиники и двух многоквартирных домов, а также подали воду для защиты соседних зданий. Пострадавших в результате ЧП нет.

      Как сообщает «Интерфакс», тушение огня осложнялось тем, что из-за высокой температуры спасатели не могли приблизиться к столпу огня ближе, чем на 30 метров. Из-за этого им приходилось меняться каждые 2–3 минуты. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

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