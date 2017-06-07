Матвиенко: Россию пытаются обвинить «во всех смертных грехах»

В преддверии выборов могут усилиться попытки вмешательства во внутренние дела России извне, заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая парламентские слушания в верхней палате.

По ее словам, сейчас необходимо обсудить меры, чтобы это предотвратить. В частности, Матвиенко предложила отказываться от приглашения «так называемых наблюдательных миссий» государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. Как подчеркнула председатель верхней палаты, «все должно быть зеркально».



Матвиенко отметила, что ради давления на Россию сейчас предпринимаются попытки обвинить нашу страну «во всех смертных грехах».



Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Мы не должны оправдываться, нам не в чем оправдываться. Бессмысленно опровергать несуществующие доказательства. Мы должны сделать все, чтобы нейтрализовать любые попытки вмешательства во внутренние дела России… Наша принципиальная позиция, о ней неоднократно говорил президент, — не вмешиваться в чужие дела самим, но и не позволять другим вмешиваться в дела России».



Как отметила Матвиенко, недоброжелатели вынуждены делать акцент на внешнем давлении на Россию, потому что реальной социальной базы для раскачивания ситуации внутри страны нет.