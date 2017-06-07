Глава МЭР опроверг появившиеся в СМИ данные о почти нулевом росте пенсий

Сегодня в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Орешкин давал ответы важные вопросы.
Как ранее сообщила газета «Ведомости», Минэкономики в своем макропрогнозе указывает, что пенсии в стране практически не будут расти до 2035 года. Депутат Исаев попросил министра прокомментировать.
Максим Орешкин, глава Минэкономики РФ: «Ни я, никто из официальных представителей министерства ни разу не высказывался на эту тему, не делал таких опрометчивых заявлений. В наших расчетах на самом деле цифры другие. Это действительно было опубликовано в прессе, была ссылка на МЭР, но к нашему ведомству это не имеет никакого отношения».
В официально опубликованной стратегии правительства стоит такая цель — довести к 2030 году средний размер пенсии до 2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера.
Максим Орешкин, глава Минэкономики РФ: «Ни я, никто из официальных представителей министерства ни разу не высказывался на эту тему, не делал таких опрометчивых заявлений. В наших расчетах на самом деле цифры другие. Это действительно было опубликовано в прессе, была ссылка на МЭР, но к нашему ведомству это не имеет никакого отношения».
В официально опубликованной стратегии правительства стоит такая цель — довести к 2030 году средний размер пенсии до 2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера.
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