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  • 07.06, 17:42
    Глава МЭР опроверг появившиеся в СМИ данные о почти нулевом росте пенсий. Госдума, Минэкономразвития РФ, пенсии, пенсионеры, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Глава МЭР опроверг появившиеся в СМИ данные о почти нулевом росте пенсий

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    Глава МЭР опроверг появившиеся в СМИ данные о почти нулевом росте пенсий

    Глава МЭР опроверг появившиеся в СМИ данные о почти нулевом росте пенсий

      Сегодня в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Орешкин давал ответы важные вопросы.

      Как ранее сообщила газета «Ведомости», Минэкономики в своем макропрогнозе указывает, что пенсии в стране практически не будут расти до 2035 года. Депутат Исаев попросил министра прокомментировать.

      Максим Орешкин, глава Минэкономики РФ: «Ни я, никто из официальных представителей министерства ни разу не высказывался на эту тему, не делал таких опрометчивых заявлений. В наших расчетах на самом деле цифры другие. Это действительно было опубликовано в прессе, была ссылка на МЭР, но к нашему ведомству это не имеет никакого отношения».

      В официально опубликованной стратегии правительства стоит такая цель — довести к 2030 году средний размер пенсии до 2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера.

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