Путин обсудил с Мироновым проблему сноса дачных построек

Сегодня в Кремле обсуждали острую проблему, которая касается около полутора миллионов дачников по всей России.

Владимира Путина заинтересовал вопрос сноса дачных участков вблизи трубопроводов. Об этом президенту во время рабочей встречи рассказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что когда-то все эти постройки были абсолютно законными.



Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ: «Безусловно, здесь нужен государственный подход, нужно посмотреть, где-то можно за счет монополиста перенести газопроводы, где-то на самом деле можно просто изменить их оценку с точки зрения категорийности, сделать дополнительные укрепления и так далее. Но в любом случае не перекладывать это просто на плечи законопослушных граждан, которые в свое время были ни при чем».



Владимир Путин, президент РФ: «Да, конечно. Думаю, что все вопросы, которые вы поставили, актуальны, интересны, и по этим дачам обязательно надо посмотреть. Люди не должны страдать, конечно, если меняются какие-то нормативы».



Разговор Владимира Путина с Сергеем Мироновым открыл традиционную серию встреч президента с лидерами фракций.