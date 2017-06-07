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  • 07.06, 17:42
    В Тегеране задержан оператор телеканала RT. взрывы, Иран, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Тегеране задержан оператор телеканала RT

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    В Тегеране задержан оператор телеканала RT

    В Тегеране задержан оператор телеканала RT

      Иранская полиция задержала в Тегеране оператора и корреспондента телеканала Russia Today на арабском языке.

      Об этом сообщается на сайте арабской версии телеканала RT. Задержание произошло в тот момент, когда сотрудники канала вели съемку в окрестностях парламента, который сегодня подвергся нападению террористов.

      Сегодня в Тегеране завершилась пятичасовая антитеррористическая операция. По данным медиков, жертвами нападения на парламент и мавзолей имама Хомейни стали 12 человек, еще 42 были ранены.

      Напомним, сегодня утром террористы открыли огонь в здании иранского парламента. Кроме того, двое смертников привели в действие взрывные устройства. По некоторым данным, террористы пробрались в здание в женской одежде. Одновременно атаке подвергся мавзолей основателя Исламской Республики имама Хомейни. Участвовавшая в нападении женщина подорвала пояс смертника.

      Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».

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