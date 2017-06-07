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  • 07.06, 17:42

    Суд арестовал курского вице-губернатора Зубкова по обвинению во взятке

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    Суд арестовал курского вице-губернатора Зубкова по обвинению во взятке

    Суд арестовал курского <nobr>вице-губернатора</nobr> Зубкова по обвинению во взятке

    Басманный суд Москвы отправил под арест замглавы Курской области Василия Зубкова, которого обвиняют в получении взятки.

    Следователь просил заключить Зубкова под стражу, так как, по его мнению, оставаясь на свободе курский вице-губернатор мог уничтожить улики, повлиять на свидетелей и следствие, либо скрыться. Суд ходатайство следователя удовлетворил и арестовал Зубкова до 4 августа.

    При этом прокуратура настаивала на помещении чиновника под домашний арест в Курской области. Сам Зубков частично признал свою вину и также просил о домашнем аресте, ссылаясь на проблемы со здоровьем, в частности на гипертонию и подагру, передает РИА Новости.

    Напомним, вице-губернатор Курской области Василий Зубков обвиняется в получении взятки в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей. Чиновник со своей стороны оказал содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, несмотря на имеющиеся нарушения. Предприниматель Александр Филимонов, который передал Зубкову недвижимость, также задержан и отправлен под домашний арест.

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