Меджлис Ирана атаковали вооруженные автоматами боевики в женской одежде

Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с двойным терактом, случившемся сегодня в столице Ирана. Российский президент осудил преступления и подтвердил готовность Москвы к дальнейшим совместным действиям с Тегераном в борьбе с терроризмом.
Меджлис бы атакован в 9 утра по московскому времени. Четверо террористов в женских одеждах, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетом, вошли через главный вход в приемную и открыли огонь по сотрудникам службы безопасности. Один из охранников погиб на месте. Обнародовано видео, которое, судя по всему, снимал кто-то из нападавших.
Вот время боя в коридорах парламента один преступник был убит, остальные укрылись в помещении канцелярии и были блокированы спецгруппой по освобождению заложников. Оказалось, что один из экстремистов был снабжен поясом смертника. Позднее он совершил самоподрыв. Двое его сообщников были ликвидированы спецназом.
пытались проникнуть в усыпальницу, открыли беспорядочную стрельбу, ранили троих полицейских и застрелили садовника.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, полиция сейчас говорит о 12 погибших в обеих атаках, ранены 35 человек. Силам правопорядка удалость взять ситуацию под контроль, Совет Безопасности Ирана провел экстренное заседание. Также появилось сообщение, что иранской разведке удалось предотвратить еще одну террористическую атаку на территории страны. Группа боевиков была арестована до того, как успела совершить какие-либо действия. Ответственность за сегодняшние нападения взяла запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство».
Вот время боя в коридорах парламента один преступник был убит, остальные укрылись в помещении канцелярии и были блокированы спецгруппой по освобождению заложников. Оказалось, что один из экстремистов был снабжен поясом смертника. Позднее он совершил самоподрыв. Двое его сообщников были ликвидированы спецназом.
пытались проникнуть в усыпальницу, открыли беспорядочную стрельбу, ранили троих полицейских и застрелили садовника.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, полиция сейчас говорит о 12 погибших в обеих атаках, ранены 35 человек. Силам правопорядка удалость взять ситуацию под контроль, Совет Безопасности Ирана провел экстренное заседание. Также появилось сообщение, что иранской разведке удалось предотвратить еще одну террористическую атаку на территории страны. Группа боевиков была арестована до того, как успела совершить какие-либо действия. Ответственность за сегодняшние нападения взяла запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство».
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