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  • 07.06, 17:42

    Финалисты «Ты супер!» записали саундтрек к мультфильму «Заячья школа»

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    Финалисты «Ты супер!» записали саундтрек к мультфильму «Заячья школа»

    Финалисты «Ты супер!» записали саундтрек к мультфильму «Заячья школа»

    Совсем недавно завершился первый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!», однако у участников творческая жизнь по-прежнему насыщенная.

    Финалисты проекта Виталий Толочкин и Карина Исмаилова уже успели записать саундтрек к анимационному фильму «Заячья школа». Песня, которую исполнили Виталий и Карина, называется «Новый дом». Это композиция о том, как здорово обрести верных друзей и почувствовать себя по-настоящему дома.

    Ребята признались, что это был необычный и очень полезный опыт. Несмотря на то, что и Карина, и Виталий впервые попробовали себя в озвучивании, у них получился настоящий хит.

    Анимационный фильм «Заячья школа» рассказывает о приключениях кролика Макса, который мечтал оказаться в крутой молодежной компании, а угодил в старомодную школу для пасхальных зайцев. Макс, поначалу разочарованный таким поворотом событий, вскоре понимает, что попал в очень даже правильное место, ведь пасхальные зайцы приносят людям не столько крашеные яйца, сколько искреннюю радость. Услышать голоса финалистов вокального конкурса с большого экрана можно будет с 20 июля 2017 года во всех кинотеатрах сети «Люксор».

    Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

    Лучшие моменты и самые яркие выступления первого сезона конкурса вошли в специальный выпуск «Ты супер! The Best». Также подведены итоги караоке-акции «Ты супер!», которая стартовала несколько месяцев назад.

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