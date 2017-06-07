Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
7 июня, 18:00
В Сочи стартует 28-й «Кинотавр»
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 16:11

    Оскандалившегося Панина хотят отправить на принудительное обследование

    1 комментарий

    Оскандалившегося Панина хотят отправить на принудительное обследование

    Оскандалившегося Панина хотят отправить на принудительное обследование

    В Интернете опубликована петиция с призывом отправить актера Алексея Панина к психиатру.

    Авторы документа выражают серьезную обеспокоенность психическим здоровьем талантливого артиста и обращают внимание на публикацию «запредельных в своей мерзости» видеозаписей с выходками Алексея Панина.

    При этом подчеркивается, что проблемы у актера начались явно не вчера. В связи с этим, считают авторы петиции, Панина необходимо отправить на принудительное психиатрическое обследование, сообщает Dni.Ru.

    Петиция: «Если взрослый мужчина ходит по городу в колготках, если снимает на камеру занятия оральным сексом с другим мужчиной, а потом эти записи появляются во всеобщем доступе, то, возможно, он нуждается в неотложной психиатрической помощи».

    Напомним, Алексей Панин вновь оказался в центре скандала после публикации видеозаписи, на которой артист расхаживает по улице в откровенном женском нижнем белье и занимается онанизмом.

    Надо сказать, что необычные сексуальные пристрастия Панина уже оказывались в центре внимания публики. Раньше речь шла о сексе с собакой. Сам актер утверждал, что его подставили, а на скандальной видеозаписи совсем не он, а какой-то похожий на него человек. Кроме того, Панин не раз устраивал пьяные выходки — артист срывал спектакли, громил кафе и оскорблял полицейских.

    Новости по теме

    Скандалы Алексея Панина

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru