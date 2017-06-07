Оскандалившегося Панина хотят отправить на принудительное обследование

В Интернете опубликована петиция с призывом отправить актера Алексея Панина к психиатру.
Авторы документа выражают серьезную обеспокоенность психическим здоровьем талантливого артиста и обращают внимание на публикацию «запредельных в своей мерзости» видеозаписей с выходками Алексея Панина.
При этом подчеркивается, что проблемы у актера начались явно не вчера. В связи с этим, считают авторы петиции, Панина необходимо отправить на принудительное психиатрическое обследование, сообщает Dni.Ru.
Петиция: «Если взрослый мужчина ходит по городу в колготках, если снимает на камеру занятия оральным сексом с другим мужчиной, а потом эти записи появляются во всеобщем доступе, то, возможно, он нуждается в неотложной психиатрической помощи».
артист расхаживает по улице в откровенном женском нижнем белье и занимается онанизмом.
Надо сказать, что необычные сексуальные пристрастия Панина уже оказывались в центре внимания публики. Раньше речь шла о сексе с собакой. Сам актер утверждал, что его подставили, а на скандальной видеозаписи совсем не он, а какой-то похожий на него человек. Кроме того, Панин не раз устраивал пьяные выходки — артист срывал спектакли, громил кафе и оскорблял полицейских.
При этом подчеркивается, что проблемы у актера начались явно не вчера. В связи с этим, считают авторы петиции, Панина необходимо отправить на принудительное психиатрическое обследование, сообщает Dni.Ru.
Петиция: «Если взрослый мужчина ходит по городу в колготках, если снимает на камеру занятия оральным сексом с другим мужчиной, а потом эти записи появляются во всеобщем доступе, то, возможно, он нуждается в неотложной психиатрической помощи».
артист расхаживает по улице в откровенном женском нижнем белье и занимается онанизмом.
Надо сказать, что необычные сексуальные пристрастия Панина уже оказывались в центре внимания публики. Раньше речь шла о сексе с собакой. Сам актер утверждал, что его подставили, а на скандальной видеозаписи совсем не он, а какой-то похожий на него человек. Кроме того, Панин не раз устраивал пьяные выходки — артист срывал спектакли, громил кафе и оскорблял полицейских.
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