Нарышкин заговорил о возможной экономической войне Америки против РФ

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил об угрозе «экономической войны» Соединенных Штатов против нашей страны.
Как передает Газета.Ru, Нарышкин в ходе слушаний в верхней палате российского парламента заявил, что Вашингтон намерен усилить санкционное давление на Москву,
Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки: «В числе приоритетов американских государственных структур, по сути, экономическая война против России. По полученным данным, Вашингтон намерен усилить санкционное давление на нашу страну и ищет для этого новый повод».
По словам Нарышкина, ограничения могут быть расширены против добывающего и смежных с ним секторов российской экономики, есть также идеи уменьшить сроки кредитования на внешних рынках отечественных банков с госучастием и компаний энергетического профиля. «Соединенные Штаты убеждают своих партнеров в целесообразности снижения объемов закупки российской нефти», — подчеркнул глава СВР. Он считает, что попытки помешать реализации проекта «Северный поток — 2» предпринимаются, на это направлены усилия Америки, Польши и Прибалтики.
Ранее поступала информация, что Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону наладить отношения с Москвой, несмотря на антироссийские настроения, господствующие во внутренней политической атмосфере США.
Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки: «В числе приоритетов американских государственных структур, по сути, экономическая война против России. По полученным данным, Вашингтон намерен усилить санкционное давление на нашу страну и ищет для этого новый повод».
По словам Нарышкина, ограничения могут быть расширены против добывающего и смежных с ним секторов российской экономики, есть также идеи уменьшить сроки кредитования на внешних рынках отечественных банков с госучастием и компаний энергетического профиля. «Соединенные Штаты убеждают своих партнеров в целесообразности снижения объемов закупки российской нефти», — подчеркнул глава СВР. Он считает, что попытки помешать реализации проекта «Северный поток — 2» предпринимаются, на это направлены усилия Америки, Польши и Прибалтики.
Ранее поступала информация, что Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону наладить отношения с Москвой, несмотря на антироссийские настроения, господствующие во внутренней политической атмосфере США.
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