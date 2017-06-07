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  • 07.06, 16:11

    Россияне назвали главные ценности в жизни

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    Россияне назвали главные ценности в жизни

    Россияне назвали главные ценности в жизни

    Россияне считают здоровье главной ценностью в жизни.

    Также участники опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), особо выделили отношения в семье и безопасность. До исторически максимальных отметок выросла актуальность таких сфер, как социальная инфраструктура и экология.

    Кроме того, опрошенные заявили, что обращают внимание на материальное положение, возможность общения с друзьями, а также экономическую и политическую обстановку в стране в целом.

    Среди наименее важных сторон своей жизни участники опроса назвали возможность карьерного роста, положение в обществе и участие в общественной и политической жизни.

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