Правительство разрешит россиянам продавать мусор

Правительство одобрило проект поправок к законодательству об отходах. Поправки предусматривают льготные тарифы за раздельный сбор мусора и возможность продавать его переработчикам.
Как пишет «Коммерсантъ», на следующей неделе проект поправок будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
По данным издания, главная идея поправок — обеспечить максимальное использование вторсырья. Так, для тех, кто будет собирать мусор в раздельные контейнеры, предполагается ввести льготный тариф при оплате коммунальных услуг.
Кроме того, домохозяйствам разрешат самостоятельно продавать отходы перерабатывающим компаниям. Лицензия для этого будет не нужна.
Ожидается, что переход на новую схему обращения с отходами произойдет к 2019 году.
По данным издания, главная идея поправок — обеспечить максимальное использование вторсырья. Так, для тех, кто будет собирать мусор в раздельные контейнеры, предполагается ввести льготный тариф при оплате коммунальных услуг.
Кроме того, домохозяйствам разрешат самостоятельно продавать отходы перерабатывающим компаниям. Лицензия для этого будет не нужна.
Ожидается, что переход на новую схему обращения с отходами произойдет к 2019 году.
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