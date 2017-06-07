Столичные мотоциклисты спешат на помощь нижегородской бабушке-байкерше

На крик о помощи нижегородского байкера откликнулись едва ли не все столичные мотоциклисты. Проблема более чем серьезная: единомышленник не может открыть сезон из-за поломки железного коня, а починить его самостоятельно не в силах. Оказалось, что поддержка требуется 86-летней пенсионерке. Лия Клюйкова просто не представляет жизни без скорости и рева мотора.

Ей бы крестиком вышивать да за рассадой ухаживать, а она переживает, что ее старенький мотоцикл не на ходу. 86-летняя Бабуля, как ее зовут в местном байк-клубе, и рада бы взять спицы в руки, но говорит, что времени нет — пора сезон открывать и жечь резину, да вот беда — у водительского удостоверения истек срок действия.



Лия Клюйкова: «Права мне надо новые получить, потому что давнишние, документы собрать. А потом я собрать не могу. Поехать не могу, мотоцикл-то чинить надо, я сейчас безлошадная».



Лия Яковленва пыталась, конечно, починить железного коня сама, но поняла, что ремонт — дело нелегкое да и затратное. Запчасти на мотоцикл 1964 года выпуска днем с огнем не сыщешь. Так и стоит ее двухколесный транспорт в квартире на восьмом этаже. Затащить «Яву» в однушку Бабуле помогли друзья. Выбрасывать-то жалко, с мотоциклом связана вся ее жизнь. Полвека назад на нем она отправилась в свое свадебное путешествие в Геленджик.



Когда российские байкеры узнали о проблемах пенсионерки, ей со всей страны стали поступать предложения о помощи. 70-летний Александр Павлович всегда готов отвезти железную леди на своем двухколесном BMW — на почту или в поликлинику. Даже в роли пассажира женщина старается соответствовать своему гордому статусу байкера — яркий макияж, кожаная косуха и шлем. Подробности — в репортаже корреспондента Никиты Развозжаева.