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  • 07.06, 16:11
    Мошенники выбросили на улицу заслуженного спасателя России. мошенничество, МЧС, Омская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мошенники выбросили на улицу заслуженного спасателя России

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    Мошенники выбросили на улицу заслуженного спасателя России

    Мошенники выбросили на улицу заслуженного спасателя России

      Заслуженный спасатель России пытается вернуться свою квартиру. Игорь Ротанов уверяет — его обманули мошенники. Напоили и заставили переписать жилплощадь на них. Теперь пенсионер хочет доказать, что сделка была недействительной.

      Игорь Ротанов: «У меня жил приятель, его сестра — аферистка, она это все устроила и деньги забрала за квартиру себе. Какую-то гадость мне налили. Я даже не понял, что я там подписал. Оказывается, я им квартиру свою подписал. Обманным путем все было».

      В какой момент подписал бумаги, Игорь Ротанов точно не помнит. Говорит, застолье проходило как в тумане. После первого же бокала ему якобы стало плохо. Очнулся уже во дворе. Родных у ветерана МЧС нет, кормят соседи.

      Это словно злая ирония судьбы, говорит Игорь Ротанов. Ведь всю жизнь он сам помогал людям. Почти 15 лет возглавлял поисково-спасательную службу в Омской области. Не раз в составе гуманитарных миссий был в горячих точках. Руководил группой и во время сильнейшего землетрясения на Сахалине. Звание заслуженного спасателя получил в 2007 году. Теперь надеется на то, что найдутся неравнодушные люди по отношению к нему самому.

      В его двухкомнатной квартире уже поселились новые хозяева. Попасть к ним и забрать оставшиеся вещи мужчина не может.

      С заявлением Игорь Ротано обратился в полицию. Впрочем, доказать, что сделка незаконна будет сложно, говорят юристы. Ведь Игорь Ротанов добровольно подписал документ. Тем не менее в МВД уже начали проверку.

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