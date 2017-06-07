Хулиган справил нужду у подъезда и избил актера из «Улиц разбитых фонарей»

В криминальную хронику попал петербургский актер Геннадий Свирь, известный по фильмам 90-х «Все будет хорошо», «Зал ожидания» и по сериалам о полицейских. Образ борца с преступниками на экране артист перенес в свою обычную жизнь: он сделал замечание нарушителю правопорядка, а в итоге оказался в больнице с травмой головы, без документов и денег.

Это редкий случай в его карьере, когда все пошло не по сценарию, говорит актер Геннадий Свирь. Прежде он играл полицейских и следователей, но амплуа жертвы примерил впервые. Причем случилось все на не съемочной площадке, а в реальности. Свирь, известный по роли капитана Лебедева из сериала «Улицы разбитых фонарей», решил приструнить нарушителя общественного порядка, который справлял нужду у подъезда. Но тот набросился на актера.



Геннадий Свирь, актер: «Я подошел, сделал ему замечание. Не знаю, даже подзатыльник, по-моему, дал. Сказал: ну все убирайся отсюда, что творишь. И все — развернулся и получил. И упал — вот сюда».



Обидчик не только избил актер, но и забрал травматический пистолет. Свирь, защищаясь конечно мог бы воспользоваться оружием, но просто не успел этого сделать.



Уже через сутки злоумышленника, задержали. Им оказался 32-летний не работающий местный житель.



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