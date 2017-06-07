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  • 07.06, 16:11
    Жителей пермского поселка заставляют снести все бани. Пермский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жителей пермского поселка заставляют снести все бани

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    Жителей пермского поселка заставляют снести все бани

    Жителей пермского поселка заставляют снести все бани

      Сотрудники администрации пермского поселка решили снести все частные бани, из-за того что они якобы не вписываются в новую архитектурную концепцию села Култаево.

      Местные жители такое заявление восприняли в штыки, ведь в домах нет и не было горячей воды. Тем более что несколько соток у реки работникам когда-то выделил сам глава колхоза. На этом участке люди и построили свои бани. Так в водоохраной зоне появился целый банный комплекс. Но такое архитектурное решение пришлось не по вкусу новому мэру.

      Дело в том, что помывочную люди устроили прямо на центральной улице. Рядом дорога, ведущая к храму. И вроде как парилки тут ни к селу, ни к городу. А вдруг в Култаево нагрянет делегация, а тут бани! Страх да и только, резюмировал чиновник.

      Сергей Морозов, глава Култаево: «Аэропорт рядом, город рядом. У нас постоянно то министры, то из правительства кто-нибудь приезжает».

      «Неприятный внешний вид» построек вдохновил Сергея Морозова на грандиозные планы. В местной думе разработали концепцию формирования «современной городской среды». То, что Култаево пока имеет статус села, чиновников не смущает. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

      Новую партию извещений с требованием освободить муниципальные земли Сергей Морозов разносит лично. Но деревенские зодчие готовы поспорить с архитектурными пристрастиями мэра. Ведь собственная баня для них — не роскошь, а порой единственная возможность помыться. Люди уже пригрозили чиновникам. Если их лишат этого блага цивилизации, «неприятный вид» приобретет не только село, но и его жители.

      Пока же местным жителям остается надеяться только на гуманность суда. Споры о красоте и гигиене продолжатся в зале заседаний.

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