Семью избившей сверстницу школьницы оштрафовали на 400 тысяч рублей

400 тысяч рублей обязаны выплатить родители школьницы, которая жестоко избила свою сверстницу на парковке в Москве. Такое решение сегодня приняли в суде.

На финальное заседание по этому громкому делу сама обвиняемая не явилась, сославшись на плохое самочувствие. Впрочем, ее присутствие было необязательно: поскольку Марии Ежовой еще нет 18, за ее выходку будут отвечать мать и отец. Они же будут следить за тем, чтобы Мария выполнила исправительные работы. Суд постановил, что кроме штрафа она должна в течение месяца трудиться на благо общества.



Во время процесса участники еще раз внимательно изучили любительскую запись. Если бы она не появилось в Сети, эта история, может, и не вызвала бы такой резонанс. На кадрах видно, как Мария Ежова наносит удары школьнице за то, что та якобы увела у нее кавалера. И при этом публично требует просить прощения. Потерпевшая и ее мать решением суда остались довольны.