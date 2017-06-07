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  • 07.06, 14:41
    Семью избившей сверстницу школьницы оштрафовали на 400 тысяч рублей. дети и подростки, драки и избиения, Москва, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Семью избившей сверстницу школьницы оштрафовали на 400 тысяч рублей

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    Семью избившей сверстницу школьницы оштрафовали на 400 тысяч рублей

    Семью избившей сверстницу школьницы оштрафовали на 400 тысяч рублей

    Семью избившей сверстницу школьницы оштрафовали на 400 тысяч рублей

      400 тысяч рублей обязаны выплатить родители школьницы, которая жестоко избила свою сверстницу на парковке в Москве. Такое решение сегодня приняли в суде.

      На финальное заседание по этому громкому делу сама обвиняемая не явилась, сославшись на плохое самочувствие. Впрочем, ее присутствие было необязательно: поскольку Марии Ежовой еще нет 18, за ее выходку будут отвечать мать и отец. Они же будут следить за тем, чтобы Мария выполнила исправительные работы. Суд постановил, что кроме штрафа она должна в течение месяца трудиться на благо общества.

      Во время процесса участники еще раз внимательно изучили любительскую запись. Если бы она не появилось в Сети, эта история, может, и не вызвала бы такой резонанс. На кадрах видно, как Мария Ежова наносит удары школьнице за то, что та якобы увела у нее кавалера. И при этом публично требует просить прощения. Потерпевшая и ее мать решением суда остались довольны.

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