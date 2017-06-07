Грабитель избил бутылкой 80-летнюю пенсионерку на глазах у прохожих: видео

Жителю Тольятти, который средь бела дня напал на 80-летнюю пенсионерку, сегодня изберут меру пресечения. Александр Каратаев подкараулил свою жертву возле дома, когда та возвращалась из магазина.

Момент попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно: как только пожилая женщина подошла к подъезду, злоумышленник несколько раз ударил ее по голове бутылкой. Старушка попыталась вырваться, но силы были не равны.



В итоге преступник забрал кошелек и сбежал. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы, но, к счастью, выжила.



Сергей Гольдштейн, начальник пресс-службы МВД РФ по Самарской области: «Мужчину доставили в отдел полиции, где он был опознал свидетелями тяжкого преступления. Задержанный пояснил, что похищенные у пенсионерки деньги он уже успел потратить на приобретение спиртовой настойки».



Как оказалось, 50-летний задержанный ранее уже был судим. Сейчас стражи порядка проверяют Каратаева на причастность к другим подобным эпизодам. Есть вопросы у сыщиков и к очевидцам преступления. Судя по записи, за женщину никто не заступился и не вызвал полицию.