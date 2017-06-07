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  • 07.06, 14:41
    Грабитель избил бутылкой 80-летнюю пенсионерку на глазах у прохожих: видео. драки и избиения, Самарская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Грабитель избил бутылкой 80-летнюю пенсионерку на глазах у прохожих: видео

    1 комментарий
    Грабитель избил бутылкой <nobr>80-летнюю</nobr> пенсионерку на глазах у прохожих: видео

    Грабитель избил бутылкой 80-летнюю пенсионерку на глазах у прохожих: видео

    Грабитель избил бутылкой <nobr>80-летнюю</nobr> пенсионерку на глазах у прохожих: видео

      Жителю Тольятти, который средь бела дня напал на 80-летнюю пенсионерку, сегодня изберут меру пресечения. Александр Каратаев подкараулил свою жертву возле дома, когда та возвращалась из магазина.

      Момент попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно: как только пожилая женщина подошла к подъезду, злоумышленник несколько раз ударил ее по голове бутылкой. Старушка попыталась вырваться, но силы были не равны.

      В итоге преступник забрал кошелек и сбежал. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы, но, к счастью, выжила.

      Сергей Гольдштейн, начальник пресс-службы МВД РФ по Самарской области: «Мужчину доставили в отдел полиции, где он был опознал свидетелями тяжкого преступления. Задержанный пояснил, что похищенные у пенсионерки деньги он уже успел потратить на приобретение спиртовой настойки».

      Как оказалось, 50-летний задержанный ранее уже был судим. Сейчас стражи порядка проверяют Каратаева на причастность к другим подобным эпизодам. Есть вопросы у сыщиков и к очевидцам преступления. Судя по записи, за женщину никто не заступился и не вызвал полицию.

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