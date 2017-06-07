В Москве выносят приговор опасной банде экстрасенсов-мошенников

В Измайловском суде Москвы оглашают приговор лжецелителям, которые выдавали себя за квалифицированных парапсихологов и зарабатывали на тяжелобольных людях десятки миллионов рублей.
В мошенничестве обвиняют восемь человек. Как доказали следователи, лжеэкстрасенсы обеспечили себя большой базой клиентов, широко рекламируя свои услуги и представляясь квалифицированными специалистами центра с громким названием — «Международная Ассоциация парапсихологии и целительства».
Мошенники хорошо владели техникой убеждения и психологического давления. Люди не сомневались: лечение по телефону поможет. Обращались к лжеэкстрасенсам те, кому медики поставили смертельный диагноз. За шанс на спасение клиенты отдавали последние деньги. Были и те, кто платил мошенникам в надежде разбогатеть. Так, фермер из Краснодарского края за 2,5 миллиона рублей купил «кинжал власти», чтобы повысить урожайность поля.
За финалом судебного процесса следит корреспондент НТВ Дарья Масалова.
Мошенники хорошо владели техникой убеждения и психологического давления. Люди не сомневались: лечение по телефону поможет. Обращались к лжеэкстрасенсам те, кому медики поставили смертельный диагноз. За шанс на спасение клиенты отдавали последние деньги. Были и те, кто платил мошенникам в надежде разбогатеть. Так, фермер из Краснодарского края за 2,5 миллиона рублей купил «кинжал власти», чтобы повысить урожайность поля.
За финалом судебного процесса следит корреспондент НТВ Дарья Масалова.
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