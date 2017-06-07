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  • 07.06, 14:41
    В Москве выносят приговор опасной банде экстрасенсов-мошенников. Москва, мошенничество, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве выносят приговор опасной банде экстрасенсов-мошенников

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    В Москве выносят приговор опасной банде экстрасенсов-мошенников

    В Москве выносят приговор опасной банде <nobr>экстрасенсов-мошенников</nobr>

      В Измайловском суде Москвы оглашают приговор лжецелителям, которые выдавали себя за квалифицированных парапсихологов и зарабатывали на тяжелобольных людях десятки миллионов рублей.

      В мошенничестве обвиняют восемь человек. Как доказали следователи, лжеэкстрасенсы обеспечили себя большой базой клиентов, широко рекламируя свои услуги и представляясь квалифицированными специалистами центра с громким названием — «Международная Ассоциация парапсихологии и целительства».

      Мошенники хорошо владели техникой убеждения и психологического давления. Люди не сомневались: лечение по телефону поможет. Обращались к лжеэкстрасенсам те, кому медики поставили смертельный диагноз. За шанс на спасение клиенты отдавали последние деньги. Были и те, кто платил мошенникам в надежде разбогатеть. Так, фермер из Краснодарского края за 2,5 миллиона рублей купил «кинжал власти», чтобы повысить урожайность поля.

      За финалом судебного процесса следит корреспондент НТВ Дарья Масалова.

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