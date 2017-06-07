В Москве выносят приговор опасной банде экстрасенсов-мошенников

В Измайловском суде Москвы оглашают приговор лжецелителям, которые выдавали себя за квалифицированных парапсихологов и зарабатывали на тяжелобольных людях десятки миллионов рублей.

44 Москва

мошенничество

суды

В мошенничестве обвиняют восемь человек. Как доказали следователи, лжеэкстрасенсы обеспечили себя большой базой клиентов, широко рекламируя свои услуги и представляясь квалифицированными специалистами центра с громким названием — «Международная Ассоциация парапсихологии и целительства».



Мошенники хорошо владели техникой убеждения и психологического давления. Люди не сомневались: лечение по телефону поможет. Обращались к лжеэкстрасенсам те, кому медики поставили смертельный диагноз. За шанс на спасение клиенты отдавали последние деньги. Были и те, кто платил мошенникам в надежде разбогатеть. Так, фермер из Краснодарского края за 2,5 миллиона рублей купил «кинжал власти», чтобы повысить урожайность поля.



За финалом судебного процесса следит корреспондент НТВ Дарья Масалова.

