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  • 07.06, 14:41

    Екатеринбуржец выбросил кондуктора из трамвая, чтобы не платить за проезд

    1 комментарий

    Екатеринбуржец выбросил кондуктора из трамвая, чтобы не платить за проезд

    Екатеринбуржец выбросил кондуктора из трамвая, чтобы не платить за проезд

    В Екатеринбурге проводится доследственная проверка из-за инцидента в трамвае. Там агрессивный пассажир вытолкнул из вагона пожилого кондуктора.

    Об инциденте в трамвае сообщили местные СМИ. По их данным, кондуктор обратился к одному из пассажиров с просьбой оплатить проезд. Мужчина платить отказался и попросту вытолкнул кондуктора на улицу. При этом пожилой кондуктор упал с подножки трамвая и ударился об асфальт.

    Сейчас следователи опрашивают очевидцев и участников инцидента, а также просматривают записи видеокамер. В пресс-службе СУ СКР по региону заверили, что «действиям мужчины будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка».

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