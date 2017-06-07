Екатеринбуржец выбросил кондуктора из трамвая, чтобы не платить за проезд

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка
из-за инцидента в трамвае. Там агрессивный пассажир вытолкнул из вагона пожилого кондуктора.
Об инциденте в трамвае сообщили местные СМИ. По их данным, кондуктор обратился к одному из пассажиров с просьбой оплатить проезд. Мужчина платить отказался и попросту вытолкнул кондуктора на улицу. При этом пожилой кондуктор упал с подножки трамвая и ударился об асфальт.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев и участников инцидента, а также просматривают записи видеокамер. В пресс-службе СУ СКР по региону заверили, что «действиям мужчины будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка».
Сейчас следователи опрашивают очевидцев и участников инцидента, а также просматривают записи видеокамер. В пресс-службе СУ СКР по региону заверили, что «действиям мужчины будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка».
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