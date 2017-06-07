В Госдуме предложили объявить гимном «Боже, царя храни»

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об изменении гимна и переходу на юлианский календарь.
По мнению автором документа, гимном России должен быть гимн царской России «Боже, царя храни».
В пояснительной записке к проекту закона указывается, что именно этот гимн «являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей». Также в ЛДПР считают, что переход на новый гимн позволит «чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды».
Кроме того, группа авторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в России юлианский календарь вместо григорианского, передает ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что Владимир Жириновский подготовил текст торжественной речи для получения гражданства РФ. В клятве, считает глава ЛДПР, должны быть слова о «неописуемом восторге гражданина самой великой страны на этой земле» и обещание никогда не предавать Россию.
гимн в Кремле цитировал Владимир Жириновский. «Боже, царя храни» лидер ЛДПР исполнил на церемонии вручения госнаград.
В пояснительной записке к проекту закона указывается, что именно этот гимн «являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей». Также в ЛДПР считают, что переход на новый гимн позволит «чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды».
Кроме того, группа авторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в России юлианский календарь вместо григорианского, передает ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что Владимир Жириновский подготовил текст торжественной речи для получения гражданства РФ. В клятве, считает глава ЛДПР, должны быть слова о «неописуемом восторге гражданина самой великой страны на этой земле» и обещание никогда не предавать Россию.
гимн в Кремле цитировал Владимир Жириновский. «Боже, царя храни» лидер ЛДПР исполнил на церемонии вручения госнаград.
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