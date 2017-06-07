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  • 07.06, 16:11
    В Ханты-Мансийском округе для туристов приготовили этномаршрут. Ханты-Мансийск, отдых и досуг, традиции и обычаи, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ханты-Мансийском округе для туристов приготовили этномаршрут

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    В <nobr>Ханты-Мансийском</nobr> округе для туристов приготовили этномаршрут

    В Ханты-Мансийском округе для туристов приготовили этномаршрут

    В <nobr>Ханты-Мансийском</nobr> округе для туристов приготовили этномаршрут

      В таежных местах Ханты-Мансийского округа местные предприниматели освоили модный нынче туристический тренд — этнотуризм. Любителей природы и национальных колоритов ждут бескрайние леса, самобытная культура, знакомство с традициями и мастер-классы по народным ремеслам.

      Когалым в переводе с хантыйского — «гиблое место». Болота и редкие леса. В какой-то момент дорога кончается, начинается направление. Проехать можно только на КамАЗе с прицепом. В каждом стойбище есть дом, лабазы и загон для оленей.

      Это чарующий мир. Здесь рядом со спутниковым телевизором находишь расшитые шубы ручной работы, шкуры для которых размягчают гнилой икрой. На десерт могут предложить оладьи с оленей кровью, а после ужина развлечь светской беседой о недавно добытом медведе. О нем, кстати, можно говорить только по-русски. Между собой ханты имя священного зверя не произносят вслух, так как боятся, что тот услышит. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.

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