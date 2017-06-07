Объявлены лауреаты Госпремии за достижения в науке и искусстве

Сегодня в Большом Кремлевском дворце объявили имена лауреатов одной из высших наград России — Государственной премии. Ее вручают за достижения в науке и искусстве.

В этом году награды получат известные астрофизики за теорию роста черных дыр, специалисты нефтяной отрасли, создавшие систему, позволяющую добывать нефть и газ более эффективно и безопасно, и кардиологи.



Лауреатами Госпремии в области культуры стали композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Владимир Путин традиционно вручает награды в Кремле в День России, 12 июня.