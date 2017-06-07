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  • 07.06, 14:41
    Объявлены лауреаты Госпремии за достижения в науке и искусстве. искусство, награды и премии, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Объявлены лауреаты Госпремии за достижения в науке и искусстве

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    Объявлены лауреаты Госпремии за достижения в науке и искусстве

    Объявлены лауреаты Госпремии за достижения в науке и искусстве

      Сегодня в Большом Кремлевском дворце объявили имена лауреатов одной из высших наград России — Государственной премии. Ее вручают за достижения в науке и искусстве.

      В этом году награды получат известные астрофизики за теорию роста черных дыр, специалисты нефтяной отрасли, создавшие систему, позволяющую добывать нефть и газ более эффективно и безопасно, и кардиологи.

      Лауреатами Госпремии в области культуры стали композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Владимир Путин традиционно вручает награды в Кремле в День России, 12 июня.

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