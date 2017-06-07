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  • 07.06, 16:11
    Волонтеров Кубка конфедераций оденут в брюки-трансформеры и бейсболки. волонтеры, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Волонтеров Кубка конфедераций оденут в брюки-трансформеры и бейсболки

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    Волонтеров Кубка конфедераций оденут в брюки-трансформеры и бейсболки

    Волонтеров Кубка конфедераций оденут в <nobr>брюки-трансформеры</nobr> и бейсболки

      Сегодня в Россию открыт безвизовый въезд для иностранцев с паспортом болельщика. Документ дает право въехать в Россию в течение 10 дней до проведения первого матча и в такой же срок уехать домой после окончания последней игры.

      Для тех, кто вызвался помочь на предстоящем Кубке конфедераций, в Москве сегодня открыли экипировочный центр. Волонтеров оденут в рубашки поло, брюки-трансформеры, бейсболки и куртки, а на плечо повесят красивую сумку. При создании униформы дизайнеры взяли за основу фирменный стиль соревнований.

      Чтобы встречали молодых людей не только по одежке, каждый из них должен запомнить достаточно много информации: как быстро добраться до стадиона, на каком транспорте и какие достопримечательности посмотреть по дороге. Экипировочный центр расположен в самом центре Москвы — на Тверской улице.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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