Волонтеров Кубка конфедераций оденут в брюки-трансформеры и бейсболки

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Для тех, кто вызвался помочь на предстоящем Кубке конфедераций, в Москве сегодня открыли экипировочный центр. Волонтеров оденут в рубашки поло, брюки-трансформеры, бейсболки и куртки, а на плечо повесят красивую сумку. При создании униформы дизайнеры взяли за основу фирменный стиль соревнований.Чтобы встречали молодых людей не только по одежке, каждый из них должен запомнить достаточно много информации: как быстро добраться до стадиона, на каком транспорте и какие достопримечательности посмотреть по дороге. Экипировочный центр расположен в самом центре Москвы — на Тверской улице.