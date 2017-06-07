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  • 07.06, 14:41

    Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

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    Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

    Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

    Бывший теннисист Марат Сафин подал письменное заявление о сложении депутатских полномочий.

    На основании заявления Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия, сообщает РИА Новости.

    В «Единой России» пояснили, что решение депутата о сдаче мандата обусловлено невозможностью совмещать работу в парламенте с другой общественной нагрузкой.

    В партии также добавили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил бывшему теннисисту стать его советником по вопросам спорта на общественных началах. Отмечается, что Сафин принял предложение Володина.

    Экс-первая ракетка мира Марат Сафин был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2011 года.

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