Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

Бывший теннисист Марат Сафин подал письменное заявление о сложении депутатских полномочий.
На основании заявления Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия, сообщает РИА Новости.
В «Единой России» пояснили, что решение депутата о сдаче мандата обусловлено невозможностью совмещать работу в парламенте с другой общественной нагрузкой.
В партии также добавили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил бывшему теннисисту стать его советником по вопросам спорта на общественных началах. Отмечается, что Сафин принял предложение Володина.
Экс-первая ракетка мира Марат Сафин был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2011 года.
В «Единой России» пояснили, что решение депутата о сдаче мандата обусловлено невозможностью совмещать работу в парламенте с другой общественной нагрузкой.
В партии также добавили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил бывшему теннисисту стать его советником по вопросам спорта на общественных началах. Отмечается, что Сафин принял предложение Володина.
Экс-первая ракетка мира Марат Сафин был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2011 года.
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