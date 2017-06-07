Саратовский минздрав отменил приказ о беременных школьницах

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков в среду отменил свой приказ, согласно которому гинекологи должны были рассказывать правоохранителям о случаях беременности несовершеннолетних девочек.
Как рассказал начальник пресс-службы регионального минздрава Александр Колоколов, приказ отправлен на доработку.
Александр Колоколов: «Данная тема вызвала широкий общественный резонанс. В обществе проходили споры. Кто-то поддерживал данный приказ, кто-то категорически был против. Поэтому было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную доработку, проработку».
Колоколов пояснил, что в ходе доработки приказа пройдут консультации с медицинской общественностью. В качестве экспертов выступят профильные врачи из Саратовской и других областей. Кроме того, документ оценят представители правоохранительных и следственных органов.
Ранее, 30 мая, минздрав Саратовской области обязал главных врачей больниц информировать правоохранительные органы о случаях беременности девочек до 16 лет, а также о выявлении нарушений целостности девственной плевы и заболеваний, передающихся половым путем.
После принятия приказа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить законность документа. Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя в свою очередь отметила, что к этической стороне приказа есть вопросы, однако в целом закон он не нарушает.
Александр Колоколов: «Данная тема вызвала широкий общественный резонанс. В обществе проходили споры. Кто-то поддерживал данный приказ, кто-то категорически был против. Поэтому было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную доработку, проработку».
Колоколов пояснил, что в ходе доработки приказа пройдут консультации с медицинской общественностью. В качестве экспертов выступят профильные врачи из Саратовской и других областей. Кроме того, документ оценят представители правоохранительных и следственных органов.
Ранее, 30 мая, минздрав Саратовской области обязал главных врачей больниц информировать правоохранительные органы о случаях беременности девочек до 16 лет, а также о выявлении нарушений целостности девственной плевы и заболеваний, передающихся половым путем.
После принятия приказа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить законность документа. Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя в свою очередь отметила, что к этической стороне приказа есть вопросы, однако в целом закон он не нарушает.
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