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  • 07.06, 13:10

    Пассажиры метро вытолкали сломавшийся поезд в Новосибирске

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    Пассажиры метро вытолкали сломавшийся поезд в Новосибирске

    Пассажиры метро вытолкали сломавшийся поезд в Новосибирске

    Пассажиры метро вытолкали сломавшийся поезд в Новосибирске
  • Фото: act54 /vk.com

    • Пассажиры новосибирского метро помогли убрать с путей сломавшийся поезд.

    Инцидент произошел сегодня утром на станции «Красный проспект». Машинист обнаружил поломку в системе управления одного из вагонов и остановил состав. Чтобы поезд быстрее освободил путь, пассажирам пришлось его толкать.

    Неисправный состав ушел в депо. В течение 5 минут его место занял другой, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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