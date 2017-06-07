Пассажиры метро вытолкали сломавшийся поезд в Новосибирске

Пассажиры новосибирского метро помогли убрать с путей сломавшийся поезд.
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Инцидент произошел сегодня утром на станции «Красный проспект». Машинист обнаружил поломку в системе управления одного из вагонов и остановил состав. Чтобы поезд быстрее освободил путь, пассажирам пришлось его толкать.
Неисправный состав ушел в депо. В течение 5 минут его место занял другой, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Неисправный состав ушел в депо. В течение 5 минут его место занял другой, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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