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  • 07.06, 13:10
    Число раненных при терактах в Тегеране возросло до 33. взрывы, Иран, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Число раненных при терактах в Тегеране возросло до 33

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    Число раненных при терактах в Тегеране возросло до 33

    Число раненных при терактах в Тегеране возросло до 33

      Количество пострадавших при нападениях на парламент Ирана и мавзолей Хомейни в Тегеране увеличилось до 33 человек.

      Такие данные озвучили сотрудники управления скорой помощи Тегерана. Сейчас медики готовят списки пострадавших, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

      Губернатор Тегерана Хоссейн Хашеми заявил, что в настоящий момент ситуация в обоих районах находится под контролем сил безопасности, поводов для беспокойства нет. Также он пояснил, что погибшим при нападении на мавзолей стал работавший на его территории садовник. Точное число пострадавших Хашеми не назвал.

      Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни, где одна из нападавших подорвала пояс смертника. Еще один из нападавших был задержан, второй покончил с собой с помощью капсулы с цианидом, а третьего, вооруженного шестью гранатами, застрелили полициейские. Позже СМИ сообщили об еще одном взрыве в мавзолее, однако эта информация не подтвердилась.

      По последним данным, в результате стрельбы в иранском парламенте были убиты семь человек.

      Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».


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