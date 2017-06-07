Число раненных при терактах в Тегеране возросло до 33

Количество пострадавших при нападениях на парламент Ирана и мавзолей Хомейни в Тегеране увеличилось до 33 человек.
Такие данные озвучили сотрудники управления скорой помощи Тегерана. Сейчас медики готовят списки пострадавших, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Губернатор Тегерана Хоссейн Хашеми заявил, что в настоящий момент ситуация в обоих районах находится под контролем сил безопасности, поводов для беспокойства нет. Также он пояснил, что погибшим при нападении на мавзолей стал работавший на его территории садовник. Точное число пострадавших Хашеми не назвал.
По последним данным, в результате стрельбы в иранском парламенте были убиты семь человек.
запрещенная группировка «Исламское государство».
Губернатор Тегерана Хоссейн Хашеми заявил, что в настоящий момент ситуация в обоих районах находится под контролем сил безопасности, поводов для беспокойства нет. Также он пояснил, что погибшим при нападении на мавзолей стал работавший на его территории садовник. Точное число пострадавших Хашеми не назвал.
По последним данным, в результате стрельбы в иранском парламенте были убиты семь человек.
запрещенная группировка «Исламское государство».
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