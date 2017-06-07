Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 13:10
    В Краснодаре три человека погибли в автокатастрофе с мотоциклом: видео. ДТП, Краснодар. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Краснодаре три человека погибли в автокатастрофе с мотоциклом: видео

    2 комментария

    В Краснодаре три человека погибли в автокатастрофе с мотоциклом: видео

    В Краснодаре три человека погибли в автокатастрофе с мотоциклом: видео

      Мотоцикл Kawasaki столкнулся с микравтобусом Mercedes в Краснодаре.

      Автокатастрофа произошла на пересечении улиц Красная и Северная. 30-летний водитель мотоцикла проехал на красный свет и врезался в микроавтобус, сообщает ТАСС.

      В результате водитель мотоцикла и девушка-пассажирка погибли на месте. 24-летний водитель Mercedes, приехавший из Невинномысска, был доставлен в больницу, где позже умер.

      Смертельная автоавария попала в объектив уличной камеры. На кадрах видно, как несущийся на бешеной скорости мотоцикл врезается в белый фургон на перекрестке.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru