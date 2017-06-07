В Краснодаре три человека погибли в автокатастрофе с мотоциклом: видео

Мотоцикл Kawasaki столкнулся с микравтобусом Mercedes в Краснодаре.
Автокатастрофа произошла на пересечении улиц Красная и Северная. 30-летний водитель мотоцикла проехал на красный свет и врезался в микроавтобус, сообщает ТАСС.
В результате водитель мотоцикла и девушка-пассажирка погибли на месте. 24-летний водитель Mercedes, приехавший из Невинномысска, был доставлен в больницу, где позже умер.
Смертельная автоавария попала в объектив уличной камеры. На кадрах видно, как несущийся на бешеной скорости мотоцикл врезается в белый фургон на перекрестке.
В результате водитель мотоцикла и девушка-пассажирка погибли на месте. 24-летний водитель Mercedes, приехавший из Невинномысска, был доставлен в больницу, где позже умер.
Смертельная автоавария попала в объектив уличной камеры. На кадрах видно, как несущийся на бешеной скорости мотоцикл врезается в белый фургон на перекрестке.
Комментарии