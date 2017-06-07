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  • 07.06, 13:10

    К чиновникам тульского правительства пришли с обысками из-за растраты

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    К чиновникам тульского правительства пришли с обысками из-за растраты

    К чиновникам тульского правительства пришли с обысками <nobr>из-за</nobr> растраты

    В Тульской области расследуется дело о растрате более 13 млн рублей чиновниками регионального правительства. Сегодня в ряде госучреждений прошли масштабные обыски.

    Сотрудники УМВД России по Тульской области, Следственного комитета и ФСБ провели обыски в служебных помещениях министерства здравоохранения региона, министерства по инновациям, связям и вопросам открытого управления, а также в ряде госучреждений, в домах и квартирах подозреваемых, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальник пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева.

    По словам Ярцева, подозреваемыми по делу проходят экс-председатель комитета по информатизации Тульской области Артур Контрабаев и ряд должностных лиц из администрации региона. Их подозревают в растрате более 13 млн рублей, выделенных на реализацию «Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011–2013 годы».

    По версии следствия, Контрабаев заключил госконтракты на выполнение работ по разработке и внедрению в эксплуатацию информационной системы в сфере здравоохранения. Однако работы были не выполнены, а деньги истрачены.

    В отношении Контрабаева и его сообщников, имена которых пока не называются, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

    Ранее в отставку была отправлена Ольга Аванесян, возглавлявшая минздрав региона с января 2013 года. Причиной стали жалобы и обращения граждан по качеству медицинского обслуживания.

    Артур Контрабаев ушел из правительства Тульской области по собственному желанию в июне 2015 года. В настоящее время проживает во Вьетнаме, где владеет собственным бизнесом.

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