На Ставрополье вертолет Ми-2 разбился после столкновения с ЛЭП

В МЧС по Ставропольскому краю сообщили о крушении вертолета
Ми-2, который выполнял сесльскохозяйственные работы.
Как рассказал «Интерфаксу» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев, авиакатастрофа произошла в 10:11 в Андроповском районе, в трех километрах южнее села Курсавка.
При крушении вертолета пострадал пилот. По предварительным данным, он получил получил травмы средней степени тяжести. Сейчас его осматривают врачи.
Причиной крушения, по данным МЧС, стало столкновение с линиями электропередачи.
При крушении вертолета пострадал пилот. По предварительным данным, он получил получил травмы средней степени тяжести. Сейчас его осматривают врачи.
Причиной крушения, по данным МЧС, стало столкновение с линиями электропередачи.
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