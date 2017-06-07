США готовят реформу прессы в Сербии

Масштабную реформу СМИ Сербии собирается провести в другом государстве. Правительство США выделило миллионы долларов на так называемое улучшение сербской прессы. Пропагандировать объективность, как ее видят американцы, собираются не только журналистам. Реформа затрагивает владельцев медиа, маркетинговые компании, пиар-агентства и даже государственные органы.

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На сайте американских госзакупок чего только не найдешь: одно ведомство заказывает антенну, другое — топливную систему. А вот Агентство по международному развитию (USAID) решило финансировать продвижение реформы сербских СМИ — по сути, лоббировать нужный США закон на территории другой страны. Идея с реформой, вспоминают в Белграде, не нова, но вот теперь она должна получить второе дыхание.



Любинка Милинчич, главный редактор информационного агентства Sputnik Serbia: «Основная идея была вытеснить государство из государственных СМИ. И реформа эта тоже затихла. У них не нашлись деньги на все, сейчас это остановилось. Сейчас мы видим, что Запад решил ускорить эту реформу».



Суммы, которые США готовы на это потратить, не разглашаются, но масштаб немалый: тут и пиар-кампания, разъяснение нужности закона самим журналистам, и создание целой сети «адвокатов свободы» — это такое красивое название для лоббистов, готовых взяться за дело.



Младжан Джорджевич, сербский общественный деятель, основатель патриотической общественной организации «Наша Сербия»: «США уже несколько лет выделяют миллионы долларов СМИ и ставят под контроль СМИ Сербии. Посредством субсидий они ставят под контроль эти СМИ. И под их же контролем находится самый большой кабельный оператор на Балканах. Главой этого предприятия является бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус».



Петреус — один из руководителей фонда KKR, который инвестировал в сербские кабельные сети больше миллиарда долларов. И вот теперь, лоббируя изменения закона о собственности СМИ, Соединенные Штаты хотят влиять не только на распространение. В недавнем докладе аналитиков Stratfor (компанию называют частным филиалом ЦРУ) необходимость что-то делать с сербскими медиа умудрились увязать с вмешательством России. Подробности — в репортаже корреспондента Ивана Трушкина.