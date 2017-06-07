Кудрин предложил сократить 30% чиновников и снизить расходы на госаппарат

Алексей Кудрин рекомендует провести масштабные увольнения среди российских чиновников. Таково одно из положений Центра стратегических разработок, которым он руководит. Кудрин предлагает уменьшить его сразу на 30%.
О том, что систему госуправления надо менять, говорят многие и давно. Алексей Кудрин как-то даже назвал ее «старой скрипучей машиной с низкой скоростью, на которой мы едем не туда». В программе реформ после 2018 года, которую создал Центр стратегических разработок под руководством Кудрина, изменение госуправления — один из основных пунктов.
В мае программу передали Владимиру Путину, а вчера, как пишет газета «Коммерсант», ее начали обсуждать в Администрации президента. Стало известно, что в Центре стратегических разработок советуют сократить около 30% госслужащих, а также примерно в полтора раза снизить расходы на госаппарат. Если сейчас госуправление обходится в 2844 рубля на каждого гражданина в год, то в итоге сумма должна снизиться до уровня 1990 рублей.
В мае программу передали Владимиру Путину, а вчера, как пишет газета «Коммерсант», ее начали обсуждать в Администрации президента. Стало известно, что в Центре стратегических разработок советуют сократить около 30% госслужащих, а также примерно в полтора раза снизить расходы на госаппарат. Если сейчас госуправление обходится в 2844 рубля на каждого гражданина в год, то в итоге сумма должна снизиться до уровня 1990 рублей.
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