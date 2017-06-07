Эксперты назвали самые пьющие регионы России

Роспотребнадзор назвал регионы, где люди больше всего пьют алкоголь.
В докладе «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения» Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России, сообщает газета «Известия».
Лидером по потреблению алкогольных напитков стала Магаданская область, где в среднем объем продаж составил 14,1 литра чистого спирта на душу населения. На втором месте оказалась Москва — 13,3 литра, за ней следуют Сахалинская область и Республика Коми — 13 литров.
Меньше всего алкоголя употребляют в республиках Северного Кавказа. Так, в Чечне и Ингушетии в прошлом году было продано 0,1 литра на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 л, а в Северной Осетии — 0,6 л.
При этом ведомство отмечает, что в целом люди стали меньше употреблять спиртные напитки. По данным исследований, за последние пять лет продажи крепкого алкоголя в России снизились на 40%.
Лидером по потреблению алкогольных напитков стала Магаданская область, где в среднем объем продаж составил 14,1 литра чистого спирта на душу населения. На втором месте оказалась Москва — 13,3 литра, за ней следуют Сахалинская область и Республика Коми — 13 литров.
Меньше всего алкоголя употребляют в республиках Северного Кавказа. Так, в Чечне и Ингушетии в прошлом году было продано 0,1 литра на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 л, а в Северной Осетии — 0,6 л.
При этом ведомство отмечает, что в целом люди стали меньше употреблять спиртные напитки. По данным исследований, за последние пять лет продажи крепкого алкоголя в России снизились на 40%.
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