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  • 07.06, 11:39

    Эксперты назвали самые пьющие регионы России

    3 комментария

    Эксперты назвали самые пьющие регионы России

    Эксперты назвали самые пьющие регионы России

    Роспотребнадзор назвал регионы, где люди больше всего пьют алкоголь.

    В докладе «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения» Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России, сообщает газета «Известия».

    Лидером по потреблению алкогольных напитков стала Магаданская область, где в среднем объем продаж составил 14,1 литра чистого спирта на душу населения. На втором месте оказалась Москва — 13,3 литра, за ней следуют Сахалинская область и Республика Коми — 13 литров.

    Меньше всего алкоголя употребляют в республиках Северного Кавказа. Так, в Чечне и Ингушетии в прошлом году было продано 0,1 литра на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 л, а в Северной Осетии — 0,6 л.

    При этом ведомство отмечает, что в целом люди стали меньше употреблять спиртные напитки. По данным исследований, за последние пять лет продажи крепкого алкоголя в России снизились на 40%.


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