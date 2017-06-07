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  • 07.06, 11:39
    Шойгу сообщил о планах усилить борьбу с ИГИЛ в Сирии. армия и флот РФ, Афганистан, Исламское государство, Сирия, терроризм, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Шойгу сообщил о планах усилить борьбу с ИГИЛ в Сирии

    2 комментария

    Шойгу сообщил о планах усилить борьбу с ИГИЛ в Сирии

    Шойгу сообщил о планах усилить борьбу с ИГИЛ в Сирии

      Россия усилит борьбу с ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство») на территории Сирии после создания зон деэскалации. Об этом заявил Сергей Шойгу в Астане на совещании министров обороны государств — членов ШОС.

      Москва готова делиться с другими странами боевым опытом, в частности, информацией о тактических приемах террористов, и рассчитывает на сотрудничество в рамках ШОС. По словам министра обороны РФ, сейчас главное — контролировать, что стороны конфликта выполняют условия соглашения, и восстанавливать сирийские города.

      Сергей Шойгу также рассказал о ситуации в Афганистане, где усиливаются позиции боевиков ИГИЛ. Операция международной коалиции во главе с США не дала результатов, подчеркнул глава российского оборонного ведомства. В стране действуют около 3,5 тысячи террористов. Они угрожают безопасности не только самого Афганистана, но и соседних стран

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