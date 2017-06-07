В Челябинске прохожий нашел у школы пакет с отрубленными частями тела

Житель Челябинска нашел мешок с человеческими останками в ста метрах от школы.
О находке мужчина сообщил в полицию, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя следственного отдела по Курчатовскому району СУ СК по региону Игоря Митрохина.
По словам Митрохина, мешок, в котором были отрубленные руки, ноги и голова, нашел случайный прохожий во вторник ночью на пересечении улиц Куйбышева и Второй Херсонской в ста метрах от школы №89. По предварительным данным, останки пролежали в мешке от нескольких дней до недели. Определить пол человека и обстоятельства смерти пока не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется поиск причастных к преступлению, устанавливается личность погибшего.
По словам Митрохина, мешок, в котором были отрубленные руки, ноги и голова, нашел случайный прохожий во вторник ночью на пересечении улиц Куйбышева и Второй Херсонской в ста метрах от школы №89. По предварительным данным, останки пролежали в мешке от нескольких дней до недели. Определить пол человека и обстоятельства смерти пока не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется поиск причастных к преступлению, устанавливается личность погибшего.
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