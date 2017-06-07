В День России в столице ограничат торговлю спиртным

В Москве запретят продавать алкоголь в местах проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню России, который отмечается 12 июня.
Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, торговлю спиртным запретят в местах празднований и расположенных рядом магазинах. Ограничение коснется как крепких напитков, так и слабоалкогольных, в том числе пива в таре любого объема. Также в местах массового скопления людей нельзя будет купить прохладительные напитки в стеклянной таре.
Владимир Черников, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы: «Продажа алкогольных напитков будет ограничена в профилактических целях, а также для безопасности и во избежание травматизма».
День России отмечает 12 июня. В этот день 25 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации — документ, провозглашающий независимость страны. К этой дате столицу украшают флагами и поздравительными плакатами, на улицах и в парках устраиваются массовые праздничные акции.
Владимир Черников, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы: «Продажа алкогольных напитков будет ограничена в профилактических целях, а также для безопасности и во избежание травматизма».
День России отмечает 12 июня. В этот день 25 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации — документ, провозглашающий независимость страны. К этой дате столицу украшают флагами и поздравительными плакатами, на улицах и в парках устраиваются массовые праздничные акции.
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