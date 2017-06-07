Шойгу предложил главе Минобороны Китая подписать дорожную карту сотрудничества

Москва и Пекин подготовили дорожную карту развития военного сотрудничества в военной сфере до 2020 года.
Российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече со своим китайским коллегой Чан Ваньцюанем предложил подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между странами на 2017–2020 годы. По словам Шойгу, важно, что Москва и Пекин готовы совместными усилиями укреплять международную безопасность и защищать мир.
Глава Минобороны РФ отметил, что высокая интенсивность российско-китайских переговоров «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности». По оценке Шойгу, отношения РФ и КНР «находятся на высоком уровне и стабильно развиваются». Ваньцюань заявил, что в текущем году Китай и Россия собираются провести масштабные совместные мероприятия по военной линии.
Чан Ваньцюань, министр обороны КНР: «В последние годы под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление».
Ваньцюань подчеркнул, что Пекин готов совместно с Москвой реализовать договоренности глав двух государств, углубить практическое сотрудничество во всех областях на благо китайского и российского народов, передает «Интерфакс».
Глава Минобороны РФ отметил, что высокая интенсивность российско-китайских переговоров «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности». По оценке Шойгу, отношения РФ и КНР «находятся на высоком уровне и стабильно развиваются». Ваньцюань заявил, что в текущем году Китай и Россия собираются провести масштабные совместные мероприятия по военной линии.
Чан Ваньцюань, министр обороны КНР: «В последние годы под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление».
Ваньцюань подчеркнул, что Пекин готов совместно с Москвой реализовать договоренности глав двух государств, углубить практическое сотрудничество во всех областях на благо китайского и российского народов, передает «Интерфакс».
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