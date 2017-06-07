Нефть дешевеет после заметного скачка накануне

Черное золото, накануне прибавившее более 1%, устремилось вниз.

На Лондонской бирже ICE Futures стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent нефть к 8:44 по Москве опустилась до 49,99 доллара за баррель (-0,24%). Накануне к закрытию рынка фьючерсы выросли до $50,12 за баррель (+1,31%).



На электронных торгах в Нью-Йорке цена фьючерса на нефть WTI уменьшалась до 48,05 доллара за баррель (-0,29%). По итогам предыдущей сессии контракт подорожал до 48,19 доллара за баррель (+1,67%).



Все внимание трейдеров приковано к американскому Минэнерго, которое сегодня в 17:30 по Москве должно обнародовать данные о запасах нефти в стране за прошедшую неделю.