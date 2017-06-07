Америка не откажется от проекта МКС ради освоения Марса

Соединенные Штаты решили не выходить из участия Международной космической станции до 2024 года. Об этом заявила старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини. Она отметила, что Америка высоко ценит сотрудничество в рамках МКС.

Слова советника прозвучали на фоне заявлений астронавта Базза Олдрина. По мнению участника экспедиции на Луну 1969 года, американскому космическому агентству следует покинуть проект МКС и сосредоточиться на марсианской программе.



«Нет, нет, мы не собираемся выходить из программы, мы привержены участию в проекте МКС и этому международному партнерству», — ответила Лоурини на вопрос о том, могут ли США выйти из проекта МКС до 2024 года.



«Партнеры по МКС согласились сохранить ее на орбите минимум до 2024 года, возможно, мы придем к соглашению сохранить станцию в космосе дольше», — добавила старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА.