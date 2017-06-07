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  • 07.06, 08:38
    Америка не откажется от проекта МКС ради освоения Марса. МКС, Марс, США, космонавтика, космос, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Америка не откажется от проекта МКС ради освоения Марса

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    Америка не откажется от проекта МКС ради освоения Марса

    Америка не откажется от проекта МКС ради освоения Марса

      Соединенные Штаты решили не выходить из участия Международной космической станции до 2024 года. Об этом заявила старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини. Она отметила, что Америка высоко ценит сотрудничество в рамках МКС.

      Слова советника прозвучали на фоне заявлений астронавта Базза Олдрина. По мнению участника экспедиции на Луну 1969 года, американскому космическому агентству следует покинуть проект МКС и сосредоточиться на марсианской программе.

      «Нет, нет, мы не собираемся выходить из программы, мы привержены участию в проекте МКС и этому международному партнерству», — ответила Лоурини на вопрос о том, могут ли США выйти из проекта МКС до 2024 года.

      «Партнеры по МКС согласились сохранить ее на орбите минимум до 2024 года, возможно, мы придем к соглашению сохранить станцию в космосе дольше», — добавила старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА.

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