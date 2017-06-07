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  • 07.06, 08:37

    Гигантская Тереза Мэй показала Европе неприличный жест

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    Гигантская Тереза Мэй показала Европе неприличный жест

    Гигантская Тереза Мэй показала Европе неприличный жест

    Гигантская Тереза Мэй показала Европе неприличный жест
  • Фото: @NorbertElekes /twitter.com

    • На Белых скалах Дувра появилась гигантская фигура британского премьера Терезы Мэй, показывающая Европе непристойный жест.

    Гигантская Мэй одета в платье в цветах британского флага. Пальцы одной из рук сложены в знак V, при этом кисть повернута тыльной стороной вперед, что в Британии считается неприличным жестом.

    Вскоре после появления фигуру демонтировали, сообщает Reuters.


    Дуврский пролив — самая узкая часть пролива Ла-Манш между Великобританией и континентальной Европой. Под ним проходит Евротоннель.

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