Гигантская Тереза Мэй показала Европе неприличный жест

Huge effigy of Theresa May flicking the V sign erected on the White Cliffs of Dover. Yes, really! https://t.co/GBYDKIfMZZ pic.twitter.com/haewvj3yGk — KentOnline (@Kent_Online) 5 июня 2017 г.

Гигантская Мэй одета в платье в цветах британского флага. Пальцы одной из рук сложены в знак V, при этом кисть повернута тыльной стороной вперед, что в Британии считается неприличным жестом.Вскоре после появления фигуру демонтировали, сообщает Reuters.Дуврский пролив — самая узкая часть пролива Ла-Манш между Великобританией и континентальной Европой. Под ним проходит Евротоннель.