В Амурской области построили ведущую в никуда дорогу

Один из водителей попросил сотрудников ГИБДД проверить участок федеральной трассы «Лена» в Амурской области, который ведет в никуда.

Мужчина снял на видео недавно построенную проезжую часть, которая внезапно обрывается, дальше — лес. По словам автора записи, здесь постоянно случаются аварии, потому что не каждому удается вовремя сориентироваться и затормозить, ведь на асфальте нарисована стрелка, обозначающая движение прямо, нет никаких предупреждающих знаков о том, что дорога заканчивается.



В полиции нарушения со стороны дорожных служб признали и обязали ответственную организацию как можно быстрее устранить недостатки. Дорожники же заявили, что о внезапном обрыве трассы знают, и объяснили, что тупик оставили специально, «с заделом на будущее».



Подобных курьезов на дорогах России немало. Недавно в Сети появилось видео с пнем прямо посреди свежего асфальта в Красноярске, а на Алтае рабочие то ли не заметили, то ли поленились убрать с трассы сбитую кошку и нанесли разметку прямо на нее.