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  • 07.06, 08:37
    В Амурской области построили ведущую в никуда дорогу. Амурская область, автомобили, дороги, дорожное движение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Амурской области построили ведущую в никуда дорогу

    1 комментарий
    В Амурской области построили ведущую в никуда дорогу

    В Амурской области построили ведущую в никуда дорогу

    В Амурской области построили ведущую в никуда дорогу

      Один из водителей попросил сотрудников ГИБДД проверить участок федеральной трассы «Лена» в Амурской области, который ведет в никуда.

      Мужчина снял на видео недавно построенную проезжую часть, которая внезапно обрывается, дальше — лес. По словам автора записи, здесь постоянно случаются аварии, потому что не каждому удается вовремя сориентироваться и затормозить, ведь на асфальте нарисована стрелка, обозначающая движение прямо, нет никаких предупреждающих знаков о том, что дорога заканчивается.

      В полиции нарушения со стороны дорожных служб признали и обязали ответственную организацию как можно быстрее устранить недостатки. Дорожники же заявили, что о внезапном обрыве трассы знают, и объяснили, что тупик оставили специально, «с заделом на будущее».

      Подобных курьезов на дорогах России немало. Недавно в Сети появилось видео с пнем прямо посреди свежего асфальта в Красноярске, а на Алтае рабочие то ли не заметили, то ли поленились убрать с трассы сбитую кошку и нанесли разметку прямо на нее.

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