Выпускники ПТУ в Ростовской области спешат попасть в армию по контракту

В военкоматах Ростовской области наблюдается ажиотаж. Выпускники ПТУ выстраиваются в очередь, чтобы попасть в армию. Им разрешили служить по контракту, минуя призыв.

Раньше это допускалось только после окончания вуза. Теперь дипломированным специалистам со средним образованием предлагают службу в армии, а еще зарплату и льготы.



Сергей Порохня, начальник штаба отдельной инженерной бригады Южного военного округа: «Военнослужащему по призыву обозначен срок службы в один год. А военнослужащий по контракту уже осознал и повидал, у него есть направление в жизни».



Теперь будет свое место в армии, где рабочие профессии очень нужны, те самые, у выпускников ростовского автодорожного колледжа. Он стал базой не только для гражданских, но и военных специалистов. Там учат строить дороги и аэродромы, управляться с тяжёлой строительной техникой.