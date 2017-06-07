Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 07:08
    Выпускники ПТУ в Ростовской области спешат попасть в армию по контракту. Ростовская область, армия и флот РФ, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Выпускники ПТУ в Ростовской области спешат попасть в армию по контракту

    комментировать

    Выпускники ПТУ в Ростовской области спешат попасть в армию по контракту

    Выпускники ПТУ в Ростовской области спешат попасть в армию по контракту

      В военкоматах Ростовской области наблюдается ажиотаж. Выпускники ПТУ выстраиваются в очередь, чтобы попасть в армию. Им разрешили служить по контракту, минуя призыв.

      Раньше это допускалось только после окончания вуза. Теперь дипломированным специалистам со средним образованием предлагают службу в армии, а еще зарплату и льготы.

      Сергей Порохня, начальник штаба отдельной инженерной бригады Южного военного округа: «Военнослужащему по призыву обозначен срок службы в один год. А военнослужащий по контракту уже осознал и повидал, у него есть направление в жизни».

      Теперь будет свое место в армии, где рабочие профессии очень нужны, те самые, у выпускников ростовского автодорожного колледжа. Он стал базой не только для гражданских, но и военных специалистов. Там учат строить дороги и аэродромы, управляться с тяжёлой строительной техникой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru