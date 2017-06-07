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  • 07.06, 07:08

    В Ереване выбрали «Мисс СНГ — 2017»

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    В Ереване выбрали «Мисс СНГ — 2017»

    В Ереване выбрали «Мисс СНГ — 2017»

    В Ереване выбрали «Мисс СНГ — 2017»
  • Фото: eurovisionrus /vk.com

    • Представительница Армении выиграла конкурс красоты «Мисс СНГ — 2017», финал которого накануне состоялся в Ереване.

    Корона победительницы досталась армянской модели Шушан Ерицян. На титул претендовали еще 23 девушки из государств СНГ.

    В жюри финала вошли три представителя Армении и по четыре — из России и других стран СНГ. Призовой фонд конкурса составил 16,2 миллиона драмов (свыше 33 тысяч долларов), сообщает РИА Новости.

    Արդեն Միսս ԱՊՀ…!!!!

    Публикация от Shushan Yeritsyan (@shushanyeritsyan)

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