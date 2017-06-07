Представительница Армении выиграла конкурс красоты «Мисс СНГ — 2017», финал которого накануне состоялся в Ереване.
Корона победительницы досталась армянской модели Шушан Ерицян. На титул претендовали еще 23 девушки из государств СНГ.
В жюри финала вошли три представителя Армении и по четыре — из России и других стран СНГ. Призовой фонд конкурса составил 16,2 миллиона драмов (свыше 33 тысяч долларов), сообщает РИА Новости.
В жюри финала вошли три представителя Армении и по четыре — из России и других стран СНГ. Призовой фонд конкурса составил 16,2 миллиона драмов (свыше 33 тысяч долларов), сообщает РИА Новости.
Комментарии