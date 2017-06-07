Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата»

Французские СМИ приводят новые подробности о нападении на полицейского близ собора Парижской Богоматери.
Как рассказали полицейские, нападавший подошел к трем полицейским и попытался ударить одного из них молотком с криками «это вам за Сирию!». Также он называл себя «солдатом халифата» группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Стражи порядка открыли огонь по мужчине. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из полицейских получил легкие ранения.
Его научный руководитель Арно Мерсье шокирован произошедшим. Он назвал своего знакомого прозападным, демократичным человеком, и добавил, что не виделся с ним с осени прошлого года, передает ТАСС.
Нападение квалифицировано как теракт. По мнению полиции, преступник действовал в одиночку.
Стражи порядка открыли огонь по мужчине. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из полицейских получил легкие ранения.
Его научный руководитель Арно Мерсье шокирован произошедшим. Он назвал своего знакомого прозападным, демократичным человеком, и добавил, что не виделся с ним с осени прошлого года, передает ТАСС.
Нападение квалифицировано как теракт. По мнению полиции, преступник действовал в одиночку.
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