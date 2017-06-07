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  • 07.06, 05:36

    Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата»

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    Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата»

    Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата»

    Французские СМИ приводят новые подробности о нападении на полицейского близ собора Парижской Богоматери.

    Как рассказали полицейские, нападавший подошел к трем полицейским и попытался ударить одного из них молотком с криками «это вам за Сирию!». Также он называл себя «солдатом халифата» группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Стражи порядка открыли огонь по мужчине. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из полицейских получил легкие ранения.

    При себе мужчина имел два кухонных ножа и удостоверение личности на имя алжирского студента. Нападавшему 44 года, по данным СМИ, он обучался в докторантуре одного из университетов города Мец, изучал гуманитарные и общественные науки. В круг его интересов входили, например, работа СМИ и арабская весна.

    Его научный руководитель Арно Мерсье шокирован произошедшим. Он назвал своего знакомого прозападным, демократичным человеком, и добавил, что не виделся с ним с осени прошлого года, передает ТАСС.

    Нападение квалифицировано как теракт. По мнению полиции, преступник действовал в одиночку.

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