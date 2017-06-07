В Биробиджане подростки убили и ограбили супругов

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову нашли в одном из частных домов Биробиджана. В убийстве подозревают подростков, один из которых — родственник супругов.
53-летнего мужчину и 50-летнюю женщину нашли убитыми в их доме накануне утром. В течение суток следователи установили подозреваемых в расправе.
Задержаны 16-летний родственник убитых и его 15-летний одноклассник. При себе у подростков нашли похищенные из дома убитых деньги, а также оружие, из которого застрелили супругов. Оружие принадлежало убитому мужчине.
Следователи провели обыски, допросили подозреваемых, свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает СУ СК по ЕАО.
Задержаны 16-летний родственник убитых и его 15-летний одноклассник. При себе у подростков нашли похищенные из дома убитых деньги, а также оружие, из которого застрелили супругов. Оружие принадлежало убитому мужчине.
Следователи провели обыски, допросили подозреваемых, свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает СУ СК по ЕАО.
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