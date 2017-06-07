Двое детей сгорели в отцовском автомобиле в Новосибирской области

Новосибирские следователи проводят проверку в связи с гибелью двух детей в результате пожара в автомобиле.
Трагедия произошла во вторник в селе Новокурупкаевка Барабинского района. Мальчик четырех лет и двухлетняя девочка, взяв спички, залезли во дворе в отцовский автомобиль ВАЗ-2106.
В салоне дети стали жечь спички, возник пожар. Малыши не смогли выбраться из машины и погибли.
Отец детей в это время находился в доме со своим девятимесячным ребенком. Матери в этот момент не было дома. Семья является благополучной, сообщает СУ СК по области.
В салоне дети стали жечь спички, возник пожар. Малыши не смогли выбраться из машины и погибли.
Отец детей в это время находился в доме со своим девятимесячным ребенком. Матери в этот момент не было дома. Семья является благополучной, сообщает СУ СК по области.
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