«Лето» продано: картину Левитана пустили с молотка на Sotheby’s

Аукционный дом Sotheby’s провел неделю русского искусства: на торги выставили работы Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Ильи Репина и других мастеров.
Активная борьба развернулась за полотно «Лето» Исаака Левитана, подписанное по-русски и датированное 1891 годом. Оно ушло с молотка почти за 909 тыс. фунтов (более 66 млн рублей), сообщает «Интерфакс».
Полотно кисти Петра Кончаловского «Купающиеся женщины под вётлами» купили за 488,8 тыс. фунтов при эстимейте 180–250 тыс. фунтов. Вдвое больше ожидаемой цены аукцион выручил за работу Алексея Боголюбова «Вид Венеции с церковью Санта-Мария-дела-Салюте на расстоянии» — 500,8 тыс. фунтов. .
Также на аукционе были проданы работы Константина Крыжицкого, Константина Юона, Алексея Боголюбова, Ильи Репина.
Неделя русских торгов проходила в Лондоне с 5 июня.
Полотно кисти Петра Кончаловского «Купающиеся женщины под вётлами» купили за 488,8 тыс. фунтов при эстимейте 180–250 тыс. фунтов. Вдвое больше ожидаемой цены аукцион выручил за работу Алексея Боголюбова «Вид Венеции с церковью Санта-Мария-дела-Салюте на расстоянии» — 500,8 тыс. фунтов. .
Также на аукционе были проданы работы Константина Крыжицкого, Константина Юона, Алексея Боголюбова, Ильи Репина.
Неделя русских торгов проходила в Лондоне с 5 июня.
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