В аэропорту Лондона задержан мужчина по делу о теракте в Манчестере

Британская полиция задержала в лондонском аэропорту Хитроу мужчину, связанного с терактом в Манчестере.
Известно, что подозреваемому 38 лет, и его задержание было запланированным. Угрозы персоналу и пассажирам аэропорта не было, сообщает ТАСС.
По делу о теракте в Манчестере в общей сложности были задержаны 19 человек, 7 из них до сих пор находятся под арестом.
Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали 22 человека, 75 получили ранения.
Ответственность взяла запрещенная в РФ группировка «Исламское государство». Исполнителем теракта оказался британский гражданин, родившийся в семье ливийских беженцев.
BREAKING: Man arrested at Heathrow Airport in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/lw6nUwhch3— G M Police (@gmpolice) 6 июня 2017 г.
По делу о теракте в Манчестере в общей сложности были задержаны 19 человек, 7 из них до сих пор находятся под арестом.
Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали 22 человека, 75 получили ранения.
Ответственность взяла запрещенная в РФ группировка «Исламское государство». Исполнителем теракта оказался британский гражданин, родившийся в семье ливийских беженцев.
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