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  • 07.06, 04:06

    В аэропорту Лондона задержан мужчина по делу о теракте в Манчестере

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    • Фото Reuters © 2017, Paul Hackett
    В аэропорту Лондона задержан мужчина по делу о теракте в Манчестере

    В аэропорту Лондона задержан мужчина по делу о теракте в Манчестере

    В аэропорту Лондона задержан мужчина по делу о теракте в Манчестере
  • Фото Reuters © 2017, Paul Hackett

    • Британская полиция задержала в лондонском аэропорту Хитроу мужчину, связанного с терактом в Манчестере.

    Известно, что подозреваемому 38 лет, и его задержание было запланированным. Угрозы персоналу и пассажирам аэропорта не было, сообщает ТАСС.


    По делу о теракте в Манчестере в общей сложности были задержаны 19 человек, 7 из них до сих пор находятся под арестом.

    Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали 22 человека, 75 получили ранения.

    Ответственность взяла запрещенная в РФ группировка «Исламское государство». Исполнителем теракта оказался британский гражданин, родившийся в семье ливийских беженцев.

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