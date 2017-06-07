«Сижу за решеткой в темнице сырой»: иностранцы читают Пушкина

6 июня — 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международный день русского языка. По всему миру проходят самые разные акции и флешмобы.

Например, петербургский художник Алексей Сергиенко представил, что было бы, если бы Пушкин жил в наши дни. По мнению автора, Александр Сергеевич стал бы героем шоу, отдыхал бы в Крыму, получил награду от президента, поучаствовал в субботнике с губернатором Петербурга Полтавченко, гулял по набережной Мойки с Михаилом Боярским и, конечно, делал селфи.



Пушкина любят во всем мире. Жители самых разных стран, как выяснилось, могут прочесть его стихи на русском.



Подробнее — в материале «Итогов дня».