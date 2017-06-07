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  • 07.06, 04:06
    «Сижу за решеткой в темнице сырой»: иностранцы читают Пушкина. Пушкин, иностранцы, литература, русский язык. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Сижу за решеткой в темнице сырой»: иностранцы читают Пушкина

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    «Сижу за решеткой в темнице сырой»: иностранцы читают Пушкина

    «Сижу за решеткой в темнице сырой»: иностранцы читают Пушкина

    «Сижу за решеткой в темнице сырой»: иностранцы читают Пушкина

      6 июня — 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международный день русского языка. По всему миру проходят самые разные акции и флешмобы.

      Например, петербургский художник Алексей Сергиенко представил, что было бы, если бы Пушкин жил в наши дни. По мнению автора, Александр Сергеевич стал бы героем шоу, отдыхал бы в Крыму, получил награду от президента, поучаствовал в субботнике с губернатором Петербурга Полтавченко, гулял по набережной Мойки с Михаилом Боярским и, конечно, делал селфи.

      Пушкина любят во всем мире. Жители самых разных стран, как выяснилось, могут прочесть его стихи на русском.

      Подробнее — в материале «Итогов дня».

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